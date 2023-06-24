بوتين: منظم التمرد يحاول دفع روسيا للاستسلام والحرب الأهلية.. وسنحمى الشعب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الاستقرار فى روستوف، قائلاً إن "من ينظم التمرد يحاول دفع روسيا للاستسلام والحرب الأهلية".





وحذر بوتين خلال خطاب له بعد تمرد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، من أن أى اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا لـ روسيا، ومشددًا على أن جميع المسؤولين عن محاولة التمرد سيواجهون عقابا حتميا.

وقال بوتين فى خطابه: "سنتغلب على أى محن وسنصبح أقوى فى مواجهة الأزمة"، مضيفًا أن القوات الروسية تسلمت الأوامر اللازمة لتحييد منظمى التمرد.

وتابع الرئيس الرئيس الروسى: "لن نسمح بتكرار الانقسام فى روسيا وسنحمى الشعب"، مشددًا على أن "الذين نظموا التمرد خانوا روسيا، وسيتحملون مسؤولية ذلك".

ويأتى خطاب بوتين تعليقًا على إعلان قائد قوات "فاجنر" يفجينى برجوجين تمرده ضد الجيش الروسى، حيث اتهم برجوجين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته، وتوعد بالانتقام من الجيش الروسى بعد قصف قواته ومقتل عدد ضخم منهم.

وكان الكرملين أعلن، مساء أمس الجمعة، أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بتمرد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

كما أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب فى روسيا، مساء أمس، أنها رفعت قضية جنائية ضد يفجينى بريجوجين، قائد "فاجنر"، وذلك بعد دعوته إلى التمرد المسلح، مؤكدة أنه لا صحة لمزاعم قائد قوات فاجنر.

وقالت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، إنه تم فرض نظام مكافحة الإرهاب فى العاصمة موسكو بعد تمرد قوات "فاجنر"، لافتة إلى أن قوات الأمن طوقت مبنى تابع لقوات "فاجنر" فى سانت بطرسبرج.

كما أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.