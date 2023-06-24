واشنطن تفرض عقوبات على ضابطين روسيين بتهمة التأثير على الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ضابطين بالمخابرات الروسية، أمس الجمعة، لاتهامهم بمحاولة التدخل فى انتخابات محلية أمريكية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان، إن العقوبات تأتى فى إطار "عمليات التأثير الشريرة العالمية" التى تنفذها موسكو، على وصف الوزارة، دون تحديد الانتخابات التى تتهم الرجلين بمحاولة التأثير فى نتيجتها.

وأضاف البيان أن الضابطين ييجور سيرجيفيتش بوبوف وأليكسى بوريسوفيتش سوخودولوف، وكلاهما من جهاز الأمن الاتحادى الروسى، عملا من أجل تقويض العملية الديمقراطية فى الولايات المتحدة ودول أخرى، من خلال شبكة من المتآمرين المتعاونين معهما.

وأشار البيان إلى أن كليهما عمل مع ألكسندر فيكتوروفيتش يونوف، وهو مواطن روسى اتهمته وزارة العدل العام الماضي بالسعى على مدى أعوام لاستغلال جماعات سياسية فى ولايات فلوريدا وجورجيا وكاليفورنيا، للتدخل فى الانتخابات.

وقال براين نيلسون، المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية: "لن تتسامح الولايات المتحدة مع التهديدات المحدقة بديمقراطيتنا، والإجراء المتخذ اليوم يستند إلى نهج الحكومة الشامل لحماية حكومتنا الممثلة للشعب".