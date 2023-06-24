مراسل القاهرة الإخبارية: توقعات بإلقاء القبض على قائد فاجنر الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة مفاجآت مهمة، منها محاولة القوات الروسية إلقاء القبض على قائد مجموعة "فاجنر"، يفجينى بريجوجين.





وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أنَّ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يحصل على جميع المعلومات وما يجرى بين قائد فاجنر ووزارة الدفاع الروسية، والتوجيهات اللازمة الجارى اتخاذها، ومن المتوقع، حسب خبراء، أنه ستتم محاسبة قائد فاجنر على التصريحات التى أطلقها الساعات الماضية.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ لجنة مكافحة الإرهاب وصفت تصريحات بريجوجين، بأنها دعوة إلى تمرد مسلح وهذه الدعوات مرفوضة، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية فى روسيا فرضت تشديدات أمنية عقب تمرد "بريجوجين"، خصوصًا بمحيط مجلس الدوما الروسى والمنشآت والمراكز الحكومية، بالإضافة إلى إرسال تعزيزات عسكرية؛ تخوفًا من وقوع أية اشتباكات.

واتهمت روسيا فى وقت سابق بريجوجين بالدعوة إلى تمرد مسلح، بعدما زعم بدون أدلة أن القيادة العسكرية الروسية قتلت عددًا ضخمًا من مقاتليه فى ضربة جوية، وتعهد بالانتقام.

ونفت وزارة الدفاع الروسية صحة الادعاءات المُنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعى والمنسوبة لمؤسس شركة "فاجنر" العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة فى بيان أن جميع الرسائل ولقطات الفيديو التى انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة ليفجينى بريجوجين، حول ضربة شنتها وزارة الدفاع الروسية على المعسكرات الخلفية للشركة العسكرية الخاصة "فاجنر" لا تتوافق مع الواقع، وهى استفزاز إعلامى.

كما أكدت وزارة الدفاع، أنَّ القوات الروسية تواصل القيام بمهام قتالية على خط التماس مع الجيش الأوكرانى فى منطقة العملية الخاصة.