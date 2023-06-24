العالم اليوم - أمازون تتعهد باستثمارات في الهند بقيمة 15 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 01:19 مساءً - قال الرئيس التنفيذي لأمازون دوت كوم، آندي جاسي، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال اجتماعهما الجمعة، إن الشركة ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الهند.

وأضاف أن الاستثمار سيرفع إجمالي قيمة استثمارات عملاق التجارة الإلكترونية في جميع القطاعات بالهند إلى 26 مليار دولار بحلول 2030.

وأفاد منشور على مدونة لأمازون، بأن مودي وجاسي، تحدثا عن دعم الشركات الناشئة الهندية، وخلق وظائف وتيسير الصادرات والتحول الرقمي، وتمكين الأفراد والشركات الصغيرة من التنافس على الصعيد العالمي.

ويأتي الإعلان في أعقاب إعلان وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون "أمازون ويب سيرفيسز" الشهر الماضي، إنها ستستثمر 1.06 تريليون روبية (12.9 مليار دولار) في الهند بحلول نهاية 2030.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، التي دشنت عهدا جديدا في العلاقات بين واشنطن ونيودلهي.

فقد اتفقت الولايات المتحدة والهند، على إنهاء ستة نزاعات بينهما في منظمة التجارة العالمية، وفق ما أعلنت واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي.

وأضاف مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أن الهند وافقت أيضا على "إلغاء رسوم جمركية انتقامية" على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمص والعدس واللوز.

وتوصل البلدان أيضا إلى اتفاقات بشأن محركات طائرات مقاتلة، والاستثمار في أشباه الموصلات، والتعاون الفضائي.