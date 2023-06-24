رئيس مجلس الدوما الروسى: نؤيد توحيد القوات وندعم الرئيس بوتين

ودعا مجلس الدوما الروسى، مقاتلى فاجنر للوقوف مع الشعب الروسى، مشددًا على أن عدم وقوف فاجنر مع الشعب الروسى خيانة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية ناشدت مقاتلى مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، بالتواصل مع ممثلى هيئات إنفاذ القانون الروسيين، وعدم الانصياع لقائد المجموعة يفجينى بريجوجين، واعدة إياهم بضمان سلامتهم.
ووصفت وزارة الدفاع الروسية ما يقوم به رئيس المجموعة بأنه بمثابة خداع لأفرادها، واستدراج لهم إلى مغامرة إجرامية، متعهدة بـ"ضمان سلامة" مقاتلى المجموعة حال انسحبوا مما وصفته بـ"المغامرة الإجرامية".
وقالت الدفاع الروسية: "لقد خُدعتم للمشاركة فى مغامرة بريجوجين الإجرامية، تواصلوا مع ممثلين لوزارة الدفاع الروسية ووكالات إنفاذ القانون فى أسرع وقت ممكن.. نحن نضمن سلامة الجميع".
وأشارت إلى أن العديد من عناصر فاجنر تواصلوا معها لطلب العودة إلى ثكناتهم.
وكان بريجوجين، توعد الجيش الروسى بالانتقام، بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، كما اتهم وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.
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