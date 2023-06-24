العالم اليوم - آبي أحمد: الإمارات قادرة على بناء توافق في الآراء في "COP28"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 02:17 مساءً - قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، السبت، إن بلاده تثق في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على بناء توافق في الآراء بين الأطراف وتعبئة كل دولة وشريحة من المجتمع لتقديم حلول مناخية واقعية خلال "مؤتمر الأطراف COP28".

وذكر آبي أحمد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "توجد إثيوبيا في الخط الأمامي لأزمة المناخ. يتسبب الطقس الشديد وحالات الجفاف في انعدام الأمن الغذائي والمائي، مما يهدد مواطنينا وتنميتنا الوطنية بشكل مباشر".

وأضاف: "لمواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى سد فجوة تمويل المناخ في جنوب الكرة الأرضية وإحراز تقدم ملموس في صندوق الخسائر والأضرار وترتيبات التمويل وفقا لنتائج COP27".

وتابع: "لدينا ثقة كاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها المنظم المثالي لمؤتمر COP28، لبناء توافق في الآراء بين الأطراف وتعبئة كل دولة ومنطقة وشريحة من المجتمع لتقديم حلول مناخية واقعية ونتائج هادفة".

وأوضح آبي أحمد: "يتفهم الدكتور سلطان الجابر، بخبرته في دبلوماسية المناخ والحكومة وقطاع الأعمال، الحاجة إلى إصلاح البنية التحتية المالية الدولية وفرصة التنمية الاقتصادية المستدامة منخفضة الكربون التي تدعم الناس والكوكب".

وختم قائلا: "نحن ممتنون لعمله، كرئيس لشركة -مصدر-، لدعم قضية مصادر الطاقة المتجددة في إثيوبيا من أجل توسيع قدرة بلدنا على الطاقة النظيفة".