جاء ذلك تعليقًا على إعلان قائد قوات "فاجنر" يفجينى برجوجين تمرده ضد الجيش الروسى، حيث اتهم برجوجين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته، وتوعد بالانتقام من الجيش الروسى بعد قصف قواته ومقتل عدد ضخم منهم.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أكد فى تصريحات له، اليوم السبت، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الاستقرار فى روستوف، قائلاً إن "من ينظم التمرد يحاول دفع روسيا للاستسلام والحرب الأهلية".
وحذر بوتين خلال خطاب له بعد تمرد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، من أن أى اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا لـ روسيا، ومشددًا على أن جميع المسؤولين عن محاولة التمرد سيواجهون عقابا حتميا.
وقال بوتين فى خطابه: "سنتغلب على أى محن وسنصبح أقوى فى مواجهة الأزمة"، مضيفًا أن القوات الروسية تسلمت الأوامر اللازمة لتحييد منظمى التمرد.
وتابع الرئيس الرئيس الروسى: "لن نسمح بتكرار الانقسام فى روسيا وسنحمى الشعب"، مشددًا على أن "الذين نظموا التمرد خانوا روسيا، وسيتحملون مسؤولية ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قاديروف يصف تمرد فاجنر بالخيانة.. ويعلن إرسال قوات شيشانية إلى مناطق التوتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.