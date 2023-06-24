قاديروف يصف تمرد فاجنر بالخيانة.. ويعلن إرسال قوات شيشانية إلى مناطق التوتر

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، اليوم السبت، أن ما قامت به فاجنر تمرد عسكرى وخيانة عظمى، معلنًا إرسال عناصر شيشانية إلى مناطق التوتر فى روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





جاء ذلك تعليقًا على إعلان قائد قوات "فاجنر" يفجينى برجوجين تمرده ضد الجيش الروسى، حيث اتهم برجوجين وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته، وتوعد بالانتقام من الجيش الروسى بعد قصف قواته ومقتل عدد ضخم منهم.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أكد فى تصريحات له، اليوم السبت، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الاستقرار فى روستوف، قائلاً إن "من ينظم التمرد يحاول دفع روسيا للاستسلام والحرب الأهلية".

وحذر بوتين خلال خطاب له بعد تمرد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، من أن أى اضطرابات داخلية تشكل تهديدا قاتلا لـ روسيا، ومشددًا على أن جميع المسؤولين عن محاولة التمرد سيواجهون عقابا حتميا.

وقال بوتين فى خطابه: "سنتغلب على أى محن وسنصبح أقوى فى مواجهة الأزمة"، مضيفًا أن القوات الروسية تسلمت الأوامر اللازمة لتحييد منظمى التمرد.

وتابع الرئيس الرئيس الروسى: "لن نسمح بتكرار الانقسام فى روسيا وسنحمى الشعب"، مشددًا على أن "الذين نظموا التمرد خانوا روسيا، وسيتحملون مسؤولية ذلك".