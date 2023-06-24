وزير الخارجية الإيطالى: ندعو رعايانا فى روسيا إلى توخى الحذر

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، إنه تم فرض نظام مكافحة الإرهاب فى العاصمة موسكو بعد تمرد قوات "فاجنر"، مضيفة أن قوات الأمن طوقت مبنى تابع لقوات "فاجنر" فى سانت بطرسبرج.

كما أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.

جاء ذلك بعدما توعد يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "فرانس برس"، فقد اتهم قائد "فاجنر"، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.