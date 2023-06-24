روسيا: إندلاع حريق فى مستودع لتخزين النفط قرب مدينة فورونيج

جدة - نرمين السيد - ونقلت "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، عن "رويترز" أن مقاتلى "فاجنر" سيطروا على جميع المنشآت العسكرية فى فورونيج الروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أنه تم فرض نظام مكافحة الإرهاب فى العاصمة موسكو بعد تمرد قوات "فاجنر"، مضيفة أن قوات الأمن طوقت مبنى تابع لقوات "فاجنر" فى سانت بطرسبرج.

كما أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.

وتوعد يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.