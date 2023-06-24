مراسل القاهرة الإخبارية: الوضع خطير جدا بالداخل الروسى وانفجارات فى فورونيج

جدة - نرمين السيد - وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنهم يستبعدون وصول عناصر مجموعة "فاجنر" العسكرية إلى العاصمة موسكو.
وأضاف أن هناك أنباء عن وصول عناصر من فاجنر لمدينة "فورونيج"، لافتًا إلى سماع دوى انفجارات فى مدينة فورونيج.
وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة مفاجآت مهمة، منها محاولة القوات الروسية إلقاء القبض على قائد مجموعة "فاجنر"، يفجينى بريجوجين.
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