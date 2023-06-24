العالم اليوم - طائرات مروحية عسكرية روسية تطلق النار على قافلة لفاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 03:22 مساءً - أطلقت طائرات مروحية عسكرية تابعة للجيش الروسي، اليوم السبت، النار على قافلة عسكرية تابعة لقوات فاغنر على الطريق السريع خارج مدينة فورونيج.

وقال شاهد من رويترز إن "طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الروسي تطلق النار على قافلة عسكرية تابعة لفاغنر على طريق إم-4 السريع خارج مدينة فورونيج".

وكان شاهد من رويترز قال في وقت سابق اليوم إن رتلا عسكريا تابعا لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مر عبر مدينة فورونيج الروسية بعد ظهر اليوم السبت.

وأضاف أن من بين المركبات شاحنة تحمل دبابة.

وكان الجيش الروسي بدأ، اليوم السبت، بتنفيذ عملية عسكرية في منطقة فورونيج للتصدي لقوات فاغنر، بعد سيطرة الأخيرة عليها في وقت سابق اليوم.

وفي وقت لاحق، أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، إسقاط طائرة مروحية روسية حاولت مهاجمة قواته في منطقة فورونيج.

وفي فورونيج أيضا، قال حاكم المنطقة ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، إن خدمات الطوارئ تحاول إخماد نيران اندلعت في خزان وقود داخل مستودع نفط.

وقال جوسيف على تلغرام إن أكثر من 100 رجل إطفاء و30 وحدة من المعدات تعمل في موقع الحريق.

قال مصدر أمني روسي لرويترز في وقت سابق من اليوم السبت إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطروا على منشآت عسكرية في مدينة فورونيج التي تبعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تلك التصريحات.