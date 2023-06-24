العالم اليوم - أول تعليق من زيلينسكي على "تمرد فاغنر"

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من زيلينسكي على "تمرد فاغنر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 03:22 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن "ضعف روسيا واضح" في خضم تمرد قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة.

وفي منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، ذكر زيلينسكي: "من يختار طريق الشر يدمر نفسه. يرسل طوابير من الجنود لتدمير حياة بلد آخر - ولا يمكنه منعهم من الفرار والخيانة".

وأضاف: "إنه يحتقر الناس ويلقي بمئات الآلاف في الحرب، من أجل عزل نفسه في نهاية المطاف في موسكو عن أولئك الذين سلحهم هو نفسه".

وتابع: "لفترة طويلة، استخدمت روسيا الدعاية لإخفاء ضعفها وغباء حكومتها. والآن هناك الكثير من الفوضى لدرجة أنه لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها".

وأوضح الرئيس الأوكراني: "ضعف روسيا واضح. ضعف شامل. وكلما احتفظت روسيا بقواتها ومرتزقتها على أرضنا لفترة أطول، زادت الفوضى والألم والمشاكل التي ستواجهها لاحقا".

وختم منشوره بالتأكيد على أن "أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين".

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".