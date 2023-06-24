العالم اليوم - فيديو.. أوكرانيا تستخدم "دعاية الفشار" لمتابعة تمرد فاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 03:22 مساءً - مع التمرد الكبير الذي أعلنته مجموعة فاغنر، على الجيش الروسي، انتهزت أوكرانيا الفرصة لتبدأ بدعايتها الحربية التي تأتي في وقت "حساس" من المأزق الروسي.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية، تركزت معظمها بالدعوة إلى الالتفاف حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم يكتف بريغوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاغنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".

هذا "الانشقاق" يصب في مصلحة أوكرانيا، التي عانت خسائر دامية خلال مواجهاتها لفاغنر في مناطق عدة.

فيديو الفشار

وأظهر فيديو انتشر السبت، جندي من الجيش الأوكراني، وهو يتناول الفشار بهدوء من على مدرعته، بينما يشاهد على لوح إلكتروني "محاولة الانقلاب من فاغنر".

وظهر المجند الاوكراني "مسترخيا"، وهو يتناول الفشار من كمية كبيرة، وكأنه يشاهد فيلما ممتعا.

وقالت الصفحات التي نشرت الفيديو، إن الجندي الأوكراني يتابع تمرد مجموعة فاغنر، من ساحة المعركة، وكأنه يستمتع بالنزاع الروسي-الروسي، الذي يصب في مصلحة بلاده.