العالم اليوم - روسيا تعلن استهداف تدمير مستودع صواريخ "ستورم شادو"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير مستودع صواريخ من طراز "ستورم شادو" البريطانية في قاعدة "خميلنيتسكي"، ردا على ضرب القوات الأوكرانية لجسر تشونغار كما تم تدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطاري كاناتوفو ودنيبر.

وجاء في البيان اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية: "شنت القوات الجوية الروسية ضربة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز الاستخبارات الإلكترونية ومعدات الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطارات كاناتوفو في منطقة كيروفوغراد ودنيبر، وتم إصابة جميع الأهداف المحددة"، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة.

وأضاف البيان: "في 23 يونيو، وردا على غارة للقوات الأوكرانية على جسر طريق عبر مضيق تشونغار، الرابط بين شبه جزيرة القرم وخيرسون، تم تدمير مستودع صواريخ كروز ستورم شادو بقاعدة جوية أوكرانية بالقرب من قرية ستاروكونستانتينوف، منطقة خميلنيتسكي".

وكانت روسيا شنت ضربات صاروخية على عدة مدن أوكرانية، وسمعت انفجارات تدوي في العاصمة كييف ومقاطعات أوكرانية عدة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وتحدثت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف يعتقد أنه ناتج عن عمل الدفاعات الجوية.

وقالت قناة تلغرام تابعة لموقع "سترانا" الأوكراني: "تم الإبلاغ عن انفجارات في دنيبرو".

وقال رئيس بلديّة دنيبرو بوريس فيلاتوف عبر تلغرام "دُمّر عدد من المنازل بالكامل. ثمّة حفرة ضخمة بعد الانفجار. وهناك ضحايا".

وفي العاصمة كييف، أكّد رئيس الإدارة العسكريّة للعاصمة سيرغي بوبكو أنّ الدفاع الجوّي دمّر "أكثر من 20 صاروخًا في المجال الجوّي حول كييف"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكانت السلطات الأوكرانية، قامت بتفعيل نظام الدفاع الجوي في كييف، وتلا ذلك سماع انفجارات في خاركيف وكييف، فيما ساد أوكرانيا بكاملها حال من التأهّب استعدادا لضربات روسية.

وقالت الإدارة العسكريّة في كييف على تلغرام إنّ نظام "الدفاع الجوّي في العاصمة يعمل".

ثمّ تحدّث رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عن "انفجارات" في منطقة سولوميانسكي، مضيفا "جميع خدمات (الإنقاذ) أرسلت إلى المكان".