العالم اليوم - تمرد فاغنر.. كيف انقلب "طباخ الرئيس"؟

انتم الان تتابعون خبر تمرد فاغنر.. كيف انقلب "طباخ الرئيس"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 03:22 مساءً - وصل الفصل الأخير في تصاعد حدّة الخلافات بين مجموعة فاغنر والقادة العسكريين في روسيا، إلى إعلان "تمرد المجموعة"، والسيطرة على مدينة روستوف، ذات الأهمية الاستراتيجية في مسار الحرب بأوكرانيا.

وتسبب انتقاد رئيس فاغنر للمؤسسة العسكرية الروسية خلال الأسابيع الماضية إلى تصعيد التوترات بشكل كبير، لكن لم يتضح بعد مدى التهديد الذي يشكله الوضع على الكرملين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقبيل ساعات من التمرد الذي جرى يوم السبت، اتهم جنرالات روس مؤسس فاغنر بمحاولة تنفيذ انقلاب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خضم المواجهة المستمرة بين قائد فاغنر والجيش، الذين تنازعوا منذ شهور حول تكتيكات الحرب في أوكرانيا.

ووصف بوتين تصرفات فاغنر بأنها "طعنة في ظهر بلادنا وشعبنا"، متعهدًا باتخاذ "إجراءات حاسمة".

ما أصل الخلاف؟

ارتفعت حدة التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد أن اتهم قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين الجيش الروسي بمهاجمة معسكرات مقاتليه، ما أسفر عن مقتل عدد "هائل" من عناصره، متوعدا بالانتقام.

تعهد "بريغوجين" بأن قواته البالغ قوامها 50 ألف مقاتل ستشن هجوما على وزارة الدفاع الروسية، على الرغم من تأكيده أن الإجراءات "ليست انقلابا عسكرياً".

ردت السلطات الروسية باتهام قائد فاغنر بـ"تنظيم تمرد مسلح"، وحث قادة روس مقاتلي المجموعة بألا يكونوا "لعبة في يده".

وجه "بريغوجين" في الأشهر الأخيرة اتهامات إلى القيادة العسكرية الروسية، حيث ألقى باللوم على الجنرالات الروس لفشلهم في تزويد قواته بما يكفي من الذخيرة وتجاهل انتصارات مجموعته.

تسامح الكرملين مع انتقاداته المستمرة لأشهر عدّة، حتى مع إشارة محللين لسعي "بريغوجين" للحصول على نفوذ سياسي أوسع، مما قد يهدد قبضة بوتين على السلطة.

قبل أيام، رفض "بريغوجين" أمرا من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يلزم جميع المشاركين في التشكيلات التطوعية بإبرام عقود مع الوزارة.

تعود حقيقة الخلافات بين الجانبين إلى مرحلة سابقة، خصوصا على هامش معركة الاستيلاء على مدينة باخموت الأوكرانية، والتي دارت على مدى الشهور الماضية، حيث كان يرغب في الحصول على إشادة بجهود قواته وتزويدهم بالمزيد من الأسلحة والعتاد.

في مايو الماضي، أعلن بريغوجين عن استعداده لتسليم المواقع في مدينة باخموت إلى قوات أحمد الشيشانية، وذلك على إثر خلاف مع الدفاع الروسية التي لم تزوده بالأسلحة والذخيرة على حد وصفه.

كما اتهم وحدة عسكرية روسية بالفرار من مواقعها قرب باخموت، وكرر تعهده بسحب مجموعته من باخموت، إذا لم يقدم الجيش الروسي مزيدا من الذخيرة.

في وقت سابق، أصدر زعيم فاغنر مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر استجواب قائد لواء روسي في عهدة قواته، وعرف الرجل نفسه في الفيديو على أنه المقدم رومان فينيفيتين، قائد اللواء 72 المستقل بالبنادق الآلية، وكان لديه كدمات في الوجه، ويتم استجوابه بقوة من قبل شخص مجهول في خلفية المشهد، ويقول إنه أطلق النار على سيارة مملوكة لشركة فاغنر عندما كان تحت تأثير الكحول.

في مارس الماضي، أثار التقدم الذي أحرزته مجموعة "فاغنر" بالسيطرة على بلدة زالزنيانسكي قرب وسط باخموت، توترًا مع الجيش الروسي بشأن "صاحب الانتصارات الحقيقي".

وفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن فاغنر، تسعى لتصوير نفسها على أنها الوحدة الروسية الوحيدة القادرة على شن عمليات هجومية.

أواخر ديسمبر من العام الماضي، نشر مقاتلو "فاغنر" مقطع فيديو مليئا بالكلمات النابية الموجهة إلى القيادة العليا للجيش الروسي، متهمين إياها بحجب الذخيرة، والتسبب في مقتل رفاقهم، كما حملت اتهامات للقيادات العسكرية في روسيا وعلى رأسهم وزير الدفاع، ورئيس الأركان المشتركة.

من الواضح أن الصبر الرسمي قد نفد بحلول يوم السبت، عندما أعلن المدعي العام الروسي، التحقيق مع "بريغوجين" بتهم تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق وكالة "تاس" الروسية التي اعتبرت قائد فاغنر أنه "متهم".

طباخ بوتين

يعتبر قائد "فاغنر" أحد المقربين من بوتين، ويوصف في وسائل الإعلام الغربية بـ"طباخ الرئيس الروسي"، بعدما ظهر في إحدى المناسبات وهو يقدم طبقاً لبوتين.

بحسب شبكة "بي بي سي"، فإن بريغوجين، 62 عاماً، يمتلك شركات تموين ومطاعم وتوفير الطعام والشراب للمناسبات الرسمية في الكرملين.

ظهرت فاغنر التابعة لـ"بريغوجين"، لأول مرة خلال ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ومنذ ذلك الحين مارست نفوذا نيابة عن موسكو في سوريا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي وموزمبيق، وفقا لتقارير غربية.

شرخ في العلاقات

من جانبه، اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي قبائلي الحسين، المقيم في موسكو، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الخطوة التي أقدم عليها قائد فاغنر تدل على الشرخ الكبير في الآراء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، والتي ليست وليدة اليوم بس وصلت فقط إلى ذروتها اليوم.

وحدد الحسين تفاصيل هذا الخلاف وتداعياته على مسار العلاقة بين روسيا وفاغنر، قائلًا إن:

الخلافات بين الجانبين بدأت عندما كانت المعركة تدور رحاها في باخموت، وقبلها حينما ندد بريغوجين بعدم تلقيه الدعم الكامل، موجهًا انتقادات ليست للمؤسسة العسكرية الروسية في حد ذاتها، وإنما لجنرالات بالجيش على رأسهم وزير الدفاع ونائبه.

ما قام به زعيم فاغنر يأتي بعدما فقد الأمل في الحصول على ما كان يطلبه، وخطاب بوتين أكد أن تصرفات بريغوجين يسعى من خلالها للحصول على مناصب.