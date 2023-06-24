السفارة البريطانية فى موسكو تحث رعاياها على تجنب السفر إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - فيما عقدت لجنة الطوارئ البريطانية اجتماعًا، اليوم السبت، لبحث الوضع فى روسيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت خارجيتا النرويج وإيطاليا وجهتا رعاياها، اليوم السبت، بعدم السفر إلى روسيا، وتوخى الحذر بعد فرض نظام مكافحة الإرهاب فى العاصمة موسكو فى أعقاب تمرد قوات "فاجنر".

كما أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.

جاء ذلك بعدما توعد يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "فرانس برس"، فقد اتهم قائد "فاجنر"، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.