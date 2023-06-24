الاتحاد الأوروبى: ما يحدث فى روسيا شأن داخلى

جدة - نرمين السيد - قال الاتحاد الأوروبى، اليوم السبت، إن ما يحدث فى روسيا شأن داخلى، مؤكدًا أنه يجرى فى الوقت نفسه مراقبة الوضع، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وكان يفيجينى بريجوجين، قائد "فاجنر"، توعد الجيش الروسى بالانتقام، بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، واتهم قائد فاجنر، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

وتوعد قائد فاجنر، الجيش الروسى بالانتقام، كما وجه اتهاما لوزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر"، وذلك على خلفية زعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسى.

وأوضحت خلال بيان لها، أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التى انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة لمؤسس مجموعة "فاجنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية للمجموعة لا تتوافق مع الواقع، معتبرة إياها استفزازًا إعلاميًا.