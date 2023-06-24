«القاهرة الإخبارية»: هبوط اضطرارى لمروحية طراز Mi-8 بضواحى فورونيج

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز" أن رتلاً عسكريًا تابعا لمجموعة "فاجنر" يعبر مدينة فورونيج الروسية.

وقالت وكالة "رويترز" فى وقت سابق من اليوم، إن مقاتلى "فاجنر" سيطروا على جميع المنشآت العسكرية فى فورونيج الروسية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.

فيما ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، أنه تم فرض نظام مكافحة الإرهاب فى العاصمة موسكو بعد تمرد قوات "فاجنر"، مضيفة أن قوات الأمن طوقت مبنى تابع لقوات "فاجنر" فى سانت بطرسبرج.

كما أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.

وتوعد يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.