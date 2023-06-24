العالم اليوم - الكرملين يعلن مكان بوتين بعد تمرد فاغنر

انتم الان تتابعون خبر الكرملين يعلن مكان بوتين بعد تمرد فاغنر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 04:20 مساءً - أكد المتحدث باسم الكرملين، يوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن "الرئيس يعمل من الكرملين"، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي، وذلك ردا على سؤال بشأن معلومات تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد.

ووصف الرئيس الروسي ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين في كلمة له، يوم يوم السبت، موجهة للأمة إنه "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

وقال بوتين بوتين إن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف.

أبرز ما جاء في كلمة بوتين:

يجب تضافر الجهود والتكامل بين القوات الروسية.

ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.

هناك من يسعى لجر روسيا إلى حرب أهلية.

ما حدث من قوات فاغنر " طعنة في الظهر".

سنتغلب على كل التحديات التي تواجه روسيا.

سنرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

آخر التطورات:

وكانت مصادر روسية، قالت في وقت سابق اليوم إن "قوات فاغنر سيطرت على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو.

وسبق أن سيطرت قوات فاغنر على كل المواقع العسكرية في روستوف.

وقال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.

وقالت الوزارة لمقاتلي فاغنر: "تم خداعكم وجركم إلى عملية إجرامية وسنضمن سلامتكم".