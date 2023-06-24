العالم اليوم - فيديو.. قوات شيشانية في طريقها إلى روستوف بعد سيطرة فاغنر

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. قوات شيشانية في طريقها إلى روستوف بعد سيطرة فاغنر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 04:20 مساءً - أفادت مصادر روسية، يوم السبت، بتحرك قوات شيشانية إلى مدينة رووستوف الروسية التي تسطير عليها مجموعة فاغنر العسكرية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على تويتر، قوات "أحمد" الشيشانية التابعة مباشرة إلى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وهي في طريقها إلى المدينة الاستراتيجية.

يأتي ذلك عقب إعلان قديروف، في وقت سابق من السبت، استعداد بلاده للمساعدة في "إحباط تمرد" مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.

وقال قديروف إن قواته "مستعدة لتقديم العون في إحباط تمرد يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ولاستخدام أساليب قاسية إن لزم الأمر."

ووصف في بيان تحرك بريغوجين بأنه "طعنة في الظهر". وناشد الجنود الروس عدم الاستسلام لأي "استفزازات".

وكان قائد قوات فاغنر قال في وقت سابق إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وسيطرتقوات فاغنر، في وقت سابق يوم السبت، على كل المواقع العسكرية في فورونيج" على بعد 500 كيلومتر من موسكو، وفقا لمصادر روسية.

وقال قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين: "موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف".

وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.