العالم اليوم - إيلون ماسك يعلّق على تمرد فاغنر بـ"نصيحة"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 04:20 مساءً - علّق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، السبت، على تمرد قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة على الدولة الروسية.

ونشر ماسك تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: "لا تثق بأي أحد".

وأرفق التغريدة بصورة، مكتوب عليها "لا تثق بأحد ولا حتى نفسك"، وتظهر شخصا يصوب سلاحه على شخص آخر، على الرغم من أنهما الاثنان روسيان.

وبعدها بدقائق، أضاف ماسك تعليقا على الصورة، قال فيه: "أبدا، وخاصة مارك زوكربيرغ"، في إشارة إلى مؤسس موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وبعد وقت قصير من نشرها، لاقت التغريدة تفاعلا واسعا، حيث حصدت أكثر من 11 ألف مشاركة، و100 ألف إعجاب.

وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد روسيا، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وقال بريغوجين إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".