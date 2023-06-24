العالم اليوم - 3.7 مليون يورو من أوروبا لدعم اقتصاد لبنان الأخضر والدائري

انتم الان تتابعون خبر 3.7 مليون يورو من أوروبا لدعم اقتصاد لبنان الأخضر والدائري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 04:20 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تخصيص 3.7 ملايين يورو لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في لبنان عبر مشروع "CIRCULAR 2".

ويعرف الاقتصاد الدائري، بأنه نظام يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، والابتعاد عن استعمال المواد الخام الثمينة.

وأوضح الاتحاد أن "مشروعا بقيمة 3.7 ملايين يورو لدعم الاقتصاد الأخضر والدائري في لبنان ستنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالشراكة مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والبيئة والمالية، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة".

ولفت إلى أن المشروع يهدف "للتعاون مع أكثر من 50 مؤسسة صناعية، تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لخلق الزخم بشأن الإنتاج الأخضر والدائري في لبنان".

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد سيقدم ضمن المشروع مبلغا بإجمالي 280 ألف يورو، كمنح عينية تراوح قيمة كل منها بين 15 إلى 40 ألف يورو، لدعم 10 شركات تثبت قدرتها على استخدام الموارد بكفاءة وتكون رمزا للاقتصاد الدائري في لبنان".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير كبير على اقتصاد لبنان، حيث سيساهم في تأمين وظائف جديدة وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية".

وأوضح البيان أن "المشروع سيؤثر أيضا بشكل إيجابي على البيئة، من خلال تقليل النفايات والتلوث وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والخضراء".

وتعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة منذ 2019، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى الحكومة إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.