العالم اليوم - المخابرات الروسية تتحدث عن "محاولة إشعال حرب أهلية"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 04:20 مساءً - قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، اليوم السبت، إن "محاولة إشعال حرب أهلية فشلت".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن ناريشكين قوله إنه من الواضح أن ما وصفها بأنها محاولة لزعزعة استقرار المجتمع وإشعال حرب أهلية فشلت.

كان ناريشكين يشير إلى ما تصفه السلطات بأنه "تمرد مسلح" قام به رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين في كلمة له، يوم السبت، إنه "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.