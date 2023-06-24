«القاهرة الإخبارية»: روسيا تسيطر على الوضع فى فورونيج.. وفاجنر فى روستوف

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى سماع انفجارات وإطلاق نار بمقر القيادة الجنوبية فى روستوف، لافتًا إلى أن فاجنر أقامت حواجز ألغام مضادة للدبابات فى روستوف.
وأضاف مشيك أن عمدة موسكو ينفى وضع قيود على الدخول والخروج من العاصمة، لافتًا إلى إيقاف حركة مرور السفن والمراكب بشكل مؤقت فى نهر موسكو.
كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى وصول أول دفعة من قوات أحمد الشيشانية لمدينة روستوف، لقمع تمرد قوات فاجنر الخاصة.
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