مروحية روسية تقصف قافلة عسكرية لـ«فاجنر» خارج فورونيج

جدة - نرمين السيد - كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، حسين مشيك، إلى أن مروحية من طراز Mi-8 هبطت اضطراريًا فى ضواحى فورونيج.
وذكرت وكالة "رويترز" أن رتلاً عسكريًا تابع لمجموعة "فاجنر" يعبر مدينة فورونيج الروسية.
وقالت وكالة "رويترز" إن مقاتلى "فاجنر" سيطروا على جميع المنشآت العسكرية فى فورونيج الروسية، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.
وأوضحت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، إنه تم فرض نظام مكافحة الإرهاب فى العاصمة موسكو بعد تمرد قوات "فاجنر"، مضيفة أن قوات الأمن طوقت مبنى تابع لقوات "فاجنر" فى سانت بطرسبرج.
كما أعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.
وتوعد يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.
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