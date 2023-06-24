بوتين ورئيس كازاخستان يبحثان أزمة «تمرد فاجنر»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد اطلع الرئيس الروسى نظيره الكازاخى على الوضع فى روسيا، على خلفية تمرد قائد مجموعة "فاجنر"، يفجينى بريجوجين.
وأشار توكاييف إلى أن "الأحداث الجارية شأن داخلى روسى".
وقال توكاييف: "النظام الدستورى وسيادة القانون شرط لا غنى عنه للحفاظ على القانون والنظام فى البلاد"، مؤكدًا أن هذا هو أساس أمن المجتمع وتنميته الناجحة.
وأشار بيان المكتب الصحفى إلى أن الرئيس الروسى شكر كازاخستان على تفهم الوضع الحالى فى بلاده، وتتعامل الأجهزة الأمنية الروسية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها قائد "فاجنر"، بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسى، وهو ما نفاه الأخير.
وفتحت إدارة التحقيقات فى جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قضية جنائية ضد "بريجوجين"، بموجب المادة 279 من القانون الجنائى بسبب تنظيم "تمرد مسلح".
وتقدم وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالى ووزارة الداخلية وحرس روسيا تقارير للرئيس بوتين على مدار الساعة حول الإجراءات المتخذة بعد تعليمات رئيس الدولة المتعلقة بمحاولة التمرد المسلح.
ووصف الرئيس الروسى، اليوم السبت، التمرد المسلح الذى أعلنه قائد "فاجنر" بأنه "جريمة خطيرة وطعنة فى الظهر"، موجهًا الجيش بتحييد المتورطين فى هذا التمرد.
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