العالم اليوم - أردوغان يعلن الدعم الكامل لبوتين في مواجهة تمرد فاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 05:18 مساءً - أعلن الكرملين السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى من نظيره التركي رجب طيب أردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين أطلع أردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح". مشيرا إلى أن الرئيس التركي الذي واجه محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016، أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من بوتين.

ويأتي دعم الرئيس التركي ، لنظيره الروسي، بعدما أعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وقال بريغوجين إنه وعناصره البالغ عددهم 25 ألفا "مستعدون للموت" من أجل "تحرير الشعب الروسي".

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".