العالم اليوم - بوتين يوقع قانونا لسجن من ينتهك "الأحكام العرفية"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 05:18 مساءً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع، اليوم السبت، قانونا يسمح بالحبس لمدة 30 يوما لمن ينتهك الأحكام العرفية في المناطق التي فُرضت بها.

ويأتي هذا القانون بعد إعلان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية.

وقال بوتين إن التمرد يعد "طعنة في الظهر"، مضيفا "تم جر قوات فاغنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

الأحكام العرفية وفق القوانين الروسية

هي قوانين استثنائية خاصة يتم فرضها على كامل الأراضي الروسية أو على جزء منها، من قبل الرئيس الروسي عند تعرض البلاد للعدوان أو التهديد به، حيث أن الأحكام العرفية لا تطبق إلا في حال وجود تهديد خارجي للاتحاد الروسي.

تعريف الأعمال العدوانية ضد روسيا: