العالم اليوم - واشنطن تؤكد "التنسيق الوثيق" مع حلفائها بشأن أحداث روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 05:18 مساءً - أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، السبت، أن واشنطن ستبقى على "تنسيق وثيق" مع حلفائها بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرّد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.

وكتب بلينكن عبر تويتر "تحدثت اليوم إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي للبحث في الوضع الراهن في روسيا. الولايات المتحدة ستبقى على تنسيق وثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الوضع".

تصريحات وزير الخارجية الأميركي، تزامنت مع تلقى الرئيس فلاديمير بوتين من نظيره التركي رجب طيب أردوغان "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية.

وأكدت الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين أطلع أردوغان على "الوضع في البلاد المرتبط بمحاولة التمرد المسلّح". مشيرا إلى أن الرئيس التركي الذي واجه محاولة انقلاب فاشلة في العام 2016، أعرب عن "دعمه الكامل لكل الإجراءات المتخذة" من بوتين.