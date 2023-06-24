العالم اليوم - طهران تعلن دعم سيادة القانون في روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 05:18 مساءً - أعلنت الخارجية الإيرانية، أن طهران تدعم سيادة القانون في روسيا، بعد التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني قوله اليوم السبت، إن إيران تدعم سيادة القانون في روسيا الاتحادية وتعتبر التطورات الأخيرة شأنا داخليا لروسيا.

تزامن إعلان الخارجية الإيرانية مع أخرى مشابهة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيها "دعمه الكامل" في مواجهة التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية الروسية.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، التمرد المسلح ضد الدولة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو سيكون لها رئيس جديد.

وفي أعقاب ذلك، بدأ الجيش الروسي عملية عسكرية للتصدي لتمرد فاغنر، الذي وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه "طعنة في الظهر".