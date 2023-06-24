قوات فاجنر: مقاتلونا يتقدمون نحو العاصمة الروسية موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال قائد فاجنر، يفجينى برجوجين، إن قواته تتعرض لقصف روسى بالمدفعية والهليكوبتر، معلنًا فى الوقت ذاته السيطرة على المقر العسكرى الروسى فى روستوف.

وأعلن عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، تعزيز الإجراءات الأمنية فى الشوارع الرئيسية بالعاصمة الروسية، وإلغاء جميع الفعاليات العامة فى المدينة.

جاء ذلك بعدما توعد يفجينى بريجوجين، قائد مجموعة "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام بعدما صرح بأن قواته تعرضت للقصف من قبل القوات الروسية فى أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته.

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "فرانس برس"، فقد اتهم قائد "فاجنر"، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

وكان الكرملين أعلن، مساء أمس الجمعة، أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين، بتمرد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.