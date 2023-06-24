العالم اليوم - تفعيل نظام مكافحة الإرهاب في موسكو.. ماذا يعني؟

انتم الان تتابعون خبر تفعيل نظام مكافحة الإرهاب في موسكو.. ماذا يعني؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 06:22 مساءً - مع ارتفاع خطر جماعة فاغنر ضد روسيا، أعلنت العاصمة موسكو فرض "نظام لمكافحة الإرهاب" بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة.

ما هو هذا النظام؟

وفقا لوكالة رايا نوفستي، يهدف نظام عمليات مكافحة الإرهاب إلى مكافحة الهجمات الإرهابية وتعزيز الأمن.

يمكن أن يؤثر هذا النظام على السكان المدنيين بعدة طرق. قد يتم تنفيذ تفتيشات على الأفراد والمركبات.

قد يتم تقييد حركة السكان ووسائل النقل.

قد يتم تعزيز الإجراءات الأمنية والحماية للمنشآت والمواقع المهمة.

يهدف هذا النظام إلى تعزيز الأمان وحماية السكان والبنية التحتية من الهجمات الإرهابية المحتملة.

أين سيتم فرض هذا النظام؟

تم الإعلان عن فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في منطقتي فورونيغ وموسكو، بناء على إعلان اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

تحذير "العمدة"

وقال عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، صباح السبت، إنّ ثمّة "أنشطة لمكافحة الإرهاب" جارية في المدينة، عقب إعلان قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية، يفغيني بريغوجين، تمردا على قيادة الجيش الروسي.

وكتب سوبيانين على تلغرام أنه في ضوء "المعلومات التي وصلتنا، ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في موسكو بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقال سوبيانين إن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة تم تحسبا لأي طارئ، بعد دعوة مؤسس "فاغنر" للعصيان المسلح.