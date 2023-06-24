العالم اليوم - في 24 ساعة فقط.. كيف بدأ تمرد فاغنر؟

انتم الان تتابعون خبر في 24 ساعة فقط.. كيف بدأ تمرد فاغنر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 06:22 مساءً - في أقل من 24 ساعة، تحولت فاغنر من مجموعة مقاتلة تحت العلم الروسي في أوكرانيا إلى مجموعة غاضبة متمردة ضد وزراة الدفاع، في تصعيد مفاجئ وخطير استدعى أمرا من الرئيس فلاديمير بوتين بسحق هذه التمرد.

وفيما يلي تسلسل زمني للأحداث التي تكشفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الجمعة

نشر بريغوجين مقطع فيديو صعد فيه من نبرة خلافه مع كبار الضباط العسكريين في روسيا، ولأول مرة يرفض مبررات موسكو الأساسية لغزو أوكرانيا.

- في سلسلة من التسجيلات الصوتية اللاحقة على تيليغرام، قال بريغوجين إن "شر" القيادة العسكرية الروسية "يجب أن يتوقف" وإن مرتزقة فاغنر سيقودون "مسيرة من أجل العدالة" ضد الجيش الروسي.

- رد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بفتح قضية جنائية ضد بريغوجين، قائلا إنه دعا إلى تمرد مسلح.

- حث نائب قائد الحملة الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفكين مجموعة فاغنر على التوقف عن معارضتها للقيادة العسكرية والعودة إلى قواعدها.

السبت

- بريغوجين يقول إن رجاله عبروا الحدود من أوكرانيا إلى روسيا وهم على استعداد للذهاب "إلى أبعد مدى" في معارضتهم للجيش الروسي.

- دخل مقاتلو فاغنر مدينة روستوف بجنوب روسيا، حسبما قال بريغوجين في تسجيل صوتي نُشر على تيليغرام.

- البيت الأبيض يقول إنه يراقب الوضع بين روسيا ومجموعة فاغنر، وسيتشاور مع الحلفاء والشركاء بشأن التطورات.

- المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف يبلغ بوتين رسميا بالقضية الجنائية ضد بريغوجين بتهمة التمرد المسلح.

- حاكم منطقة روستوف المجاورة لأوكرانيا بجنوب روسيا ينصح السكان بالالتزام بالهدوء والبقاء في منازلهم حيث أصبح من الواضحأن قوات فاغنر قد سيطرت على مدينة روستوف.

- وزارة الدفاع الروسية تصدر بيانا تناشد فيه مقاتلي فاغنرالتخلي عن زعيمهم، قائلة إنهم "خدعوا وجُروا إلى مغامرة إجرامية".

- مصدر أمني روسي قال لرويترز إن مقاتلي فاغنر سيطروا على جميعالمنشآت العسكرية في مدينة فورونيج الواقعة على بعد نحو 500كيلومتر جنوبي موسكو.

- بوتين يلقي خطابا عبر التلفزيون يتعهد فيه بسحق ما اسماه بالتمرد المسلح ويتهم بريغوجين "بالخيانة" و بتوجيه "طعنة في الظهر" لروسيا.

- الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، حليف بوتين، يقول إن قواته مستعدة للمساعدة في إخماد تمرد بريغوجين واستخدام أساليب قاسية إذا لزم الأمر.

- الحكومات الأوروبية بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تصدر بيانات تقول إنها تراقب عن كثب التطورات في روسيا.

- طائرات هليكوبتر عسكرية روسية تفتح النار على قافلة من المرتزقة المتمردين بعدما قطعوا أكثر من نصف الطريق نحو موسكو فيتقدم خاطف بعد الاستيلاء على روستوف خلال الليل.

- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن "ضعف روسيا واضح" وإنه كلما احتفظت موسكو بقواتها ومرتزقتها في أوكرانيا لفترة أطول، زادت الفوضى التي ستدعوها للتراجع.