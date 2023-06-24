العالم اليوم - كيف يتعامل البنتاغون مع "التطورات الخطيرة" في موسكو؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 06:22 مساءً - مع تصاعد الموقف في روسيا، تعقد في واشنطن اجتماعات مفتوحة لـوزير الدفاع ورؤساء الأركان لمتابعة التطورات "الخطيرة".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال باتريك رايدر: "وزير الدفاع لويد أوستن وطاقمه يراقبون الأزمة في روسيا، وسيستمرون في إطلاعهم على أي تطورات مهمة".

وأضاف: "لم يتضح على الفور كيف سيتم استشارة الحلفاء والشركاء، لكن من المحتمل جدا أن تبدأ الاستشارات".

اجتماع طارئ في بريطانيا

ومن جهتها، تعقد الحكومة البريطانية، خلال الساعات المقبلة، "اجتماع كوبرا" لمناقشة الوضع المتطور في روسيا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الحكومية للتصدي للطوارئ المعروفة اختصارا بـ"COBRA" في وقت لاحق السبت، وسيرأسها وزير الخارجية جيمس كليفرلي.

وأثار التمرد المسلح، الذي أعلنه قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، ضد الدولة الروسية ردود فعل داخلية وخارجية.

ولم يكتف بريغوجين بالتمرد المسلح، بل ذهب إلى حد تحدي بوتين، ورفض خطابه، فيما قالت قوات فاغنر في بيان منسوب إنه "سيكون لروسيا رئيس جديد".