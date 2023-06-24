بوتين يطلع نظرائه من بيلاروس وأوزبكستان وكازاخستان على الوضع فى روسيا

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم السبت بشكل مقتضب - "لقد أطلع الرئيس بوتين نظرائه فى بيلاروس وأوزبكستان وكازاخستان على الوضع فى بلادنا".
وفى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، أذيع مقتطف منها اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أنه يتابع الوضع فى روسيا بشكل وثيق، قائلا "نحن نراقب منذ فترة التداعيات المزعزعة للاستقرار المحتملة لحرب روسيا غير القانونية فى أوكرانيا، ونتابع بشكل وثيق الوضع الذى يتطور على الأرض فى الوقت الذى نتحدث فيه".
وأشار إلى أنه على تواصل مع حلفاء بلاده بشأن الوضع فى روسيا، حيث سيتحدث مع عدد منهم فى وقت لاحق اليوم، مشددا على أهمية تحلى جميع الأطراف بالمسؤولية وحماية المدنيين.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد ألقى، فى وقت سابق اليوم، كلمة طارئة بعد دعوة مؤسس "فاجنر" للعصيان المسلح، واصفا هذه الدعوة بـ"الخيانة لروسيا وشعبها"، مؤكدا أن منظميها لن يفلتوا من العقاب..
وأشار بوتين إلى أن محاولة التمرد العسكرى طعنة فى الظهر، وأن السلطات الروسية لن تسمح بانقسام روسيا وستحرص على حماية الشعب.
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