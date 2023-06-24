العالم اليوم - موسكو تحذر الغرب من استغلال "تمرد فاغنر"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 07:20 مساءً - حذّرت موسكو السبت الغرب من أيّ محاولة "لاستغلال" التمرّد المسلّح الذي تنفّذه مجموعة فاغنر لتحقيق أهدافه "المعادية لروسيا"، مؤكّدة أنّ التمردّ لن يمنعها من "تحقيق أهدافها" في

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحذّر الدول الغربية من أيّ (محاولة) لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل"، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّ "كلّ أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقّق"

وفي في أقل من 24 ساعة، تحولت فاغنر من مجموعة مقاتلة تحت العلم الروسي في أوكرانيا إلى مجموعة غاضبة متمردة ضد وزراة الدفاع الروسية، في تصعيد مفاجئ وخطير استدعى أمرا من الرئيس فلاديمير بوتين بسحق هذه التمرد.

في غضون ذلك، تتسارع التطورات المتعلقة بالتمرد المسلح الذي أعلنه قائد قوات "فاغنر" يفغيني بريغوجين، ومازالت الأحداث جارية، وبالتالي فإن ردود الفعل الدولية مازالت تظهر تدريجيا، وفيما يلي أبرز ردود الفعل حتى اللحظة:

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في روسيا في أعقاب تصريحات بريغوجين.

وقال البيت الأبيض "نراقب الوضع في روسيا وتم إطلاع بايدن على تحركات فاغنر ضد قيادة الجيش الروسي".

في لندن، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ما يحدث (في روسيا) يمثل أكبر تحد للدولة الروسية في العصر الحديث. وأضافت أن "ولاء القوات الروسية خاصة الحرس الوطني هو ما سيحسم شكل الصراع".

ودعا رئيس الوزراء البريطاني جميع الأطراف في روسيا إلى التصرف بمسؤولية وحماية المدنيين.

وفي باريس، قال القصر الرئاسي في فرنسا إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع الوضع في روسيا عن كثب.

وفي وارسو، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم السبت، إنه أجرى مشاورات مع رئيس الوزراء ووزارة الدفاع حول الموقف في روسيا، مضيفا أن وارسو تراقب الموقف.

ـأمام في برلين، فل قال متحدث باسم المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية اليوم السبت إن حكومة المستشار أولاف شولتس تراقب الوضع في روسيا عن كثب.

وأضاف المسؤل الألماني قائلا: "نراقب الأحداث في روسيا عن كثب".