العالم اليوم - السلطات الأميركية تحقق في جدوى استدعاء سابق لسيارات فورد

انتم الان تتابعون خبر السلطات الأميركية تحقق في جدوى استدعاء سابق لسيارات فورد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 07:20 مساءً - فتح منظمو سلامة السيارات في الولايات المتحدة، السبت، تحقيقا في عمليات استدعاء سابقة من شركة فورد موتور لـ 710 ألف سيارة من طراز إكسبلورر بسبب تقارير عن مشكلة فقدان قوة المحرك، وذلك لتحديد ما إذا كان الإصلاح الذي قامت به الشركة مناسبا.

وأشارت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إلى أن شركة صناعة السيارات الأميركية، أصدرت عمليات سحب في أبريل 2022 ومارس من العام الجاري، على سيارات فورد إكسبلورر من سنوات الطراز 2020-2022، لمعالجة مشكلة تثبيت للمحور الخلفي الذي قد ينكسر ويتسبب في قطع محور نقل الحركة.

وقالت فورد في وقت سابق، إن استدعاءها كان لمعالجة مشكلة تتسبب في تحرك السيارة حتى أثناء وضع ناقل الحركة على وضع التوقف، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ولم تعلق فورد على الفور فور الإعلان عن التحقيق، لكنها قالت في مارس إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات مرتبطة بمسألة الاستدعاء.

وجاء الدافع وراء هذا التحقيق، في أن فورد قامت بحل المشكلة بطرقة ثانوية، دون معالجة السبب الرئيسي لها.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إنها تلقت شكويين تزعمان فقدان الطاقة بسبب محور ناقل الحركة للعجلات الخلفية في سيارات إكسبلورر حتى بعد القيام بالإصلاح من الشركة.