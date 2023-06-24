العالم اليوم - تمرد فاغنر.. رئيس بلدية موسكو يقر بـ"صعوبة الوضع" في العاصمة

انتم الان تتابعون خبر تمرد فاغنر.. رئيس بلدية موسكو يقر بـ"صعوبة الوضع" في العاصمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 07:20 مساءً - اعتبر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنّ الوضع "صعب" في العاصمة الروسية التي تسير باتجاهها قوات مجموعة فاغنر المسلّحة المتمرّدة، معلناً الإثنين يوم عطلة للحدّ من التنقّلات.

وأقرّ سوبيانين بصراحة في بيان بأنّ "الوضع صعب (...) وبغية التخفيف من المخاطر (...) قرّرت إعلان الإثنين يوم عطلة" باستثناء بعض النشاطات والخدمات البلدية.

ودعا سكّان العاصمة إلى "الحدّ قدر الإمكان" من تنقّلاتهم في المدينة، لافتاً إلى أنّ حركة السير "قد تُمنع" على بعض الطرقات وفي بعض الأحياء.

جاء البيان فيما يواصل مقاتلو مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة تقدمهم على ما يبدو نحو موسكو من جنوب روسيا.