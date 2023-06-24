بوتين: الطموح المفرط سبب الخيانة.. ورد الفعل سيكون قاسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى بوتين خلال خطاب تم عرضه على التلفزيون الروسى إن التمرد المسلح، الذى نظّمه رئيس شركة فاجنر العسكرية، يفجينى بريجوجين، هو نتيجة "طموحات مفرطة" أدت إلى الخيانة.





وحثّ الرئيس المتمردين على عدم ارتكاب خطأ قاتل ومأساوى وفريد ​​من نوعه، واتخاذ الخيار الصحيح الوحيد وهو التوقف عن المشاركة فى الأعمال الإجرامية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف بوتين أن السلطات الروسية سترد بقسوة على ما يحدث، وأن القوات الروسية تقاتل الآن بشكل بطولى ضد "النازيين الجدد وأسيادهم"، وتقف ضد آلة الغرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية.

وتابع أن البلاد تحارب "من أجل حياة وأمن الشعب الروسى، ومن أجل سيادتنا واستقلالنا، من أجل الحق فى أن نكون روسيا وأن نبقى دولة لها تاريخ يمتد إلى ألف عام".

وأوضح أن "مصير" الشعب الروسى "يُقرّر الآن"، وبالتالى "يجب التخلص من كل ما يضعفه"، بما فى ذلك الفتنة التى سيستخدمها الأعداء.

وأكد أن الانقسام فى الوحدة هو "بشكل أساسى، الردة عن خدمة الشعب الروسى، وعن الرفاق فى السلاح الذين يقاتلون الآن فى الجبهة"، قائلًا: "هذه طعنة فى الظهر"، وتم توجيه نفس الضربة فى عام 1917، عندما سُرق النصر فى الحرب العالمية الأولى من روسيا، ودُمرت الدولة نفسها، مثل جيشها،"لن ندع هذا يحدث مرة أخرى".

ونوّه إلى أن الطموحات الباهظة والمصالح الشخصية أدت إلى الخيانة، "للوطن ولشعبنا على حد سواء، وإلى القضية التى نحارب من أجلها، جنبًا إلى جنب مع وحداتنا ووحداتنا الفرعية الأخرى، قاتل المقاتلون وقادة مجموعة فاجنر وماتوا".

واستطرد: يدفع منظمو التمرد روسيا إلى "الفوضى وقتل الأخوة، والهزيمة، فى النهاية، والاستسلام".

واختتم: سيكون رد الفعل قاسيًا، وسيُعاقب المتمردون، "سنحمى شعبنا ودولتنا من أى تهديدات، بما فى ذلك من الخيانة الداخلية"، لافتًا إلى أن القوات المسلحة والجهات الحكومية الأخرى تلقت الأوامر اللازمة، وأنه تم إدخال "إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب" فى موسكو ومنطقة موسكو وعدد من المناطق الأخرى.