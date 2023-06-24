العالم اليوم - أردوغان يحث بوتين على "التصرف بعقلانية" في مواجهة تمرد فاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 يونيو 2023 08:18 مساءً - قالت الرئاسة التركية السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحثه على التصرف بعقلانية، وذلك بعدما بدأ مقاتلو مجموعة من المرتزقة الروس تمردا مسلحا الليلة الماضية.

وقال بوتين في خطاب طارئ بثه التلفزيون إن أي شخص حمل السلاح ضد الجيش الروسي سيلقى عقابه، ووصف ما ارتكبه عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة من أفعال بأنه "خيانة".

وكان أردوغان من بين أوائل الزعماء الذين تحدثوا هاتفيا مع بوتين بعد خطابه السبت.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيسين بحثا آخر التطورات في روسيا، مضيفة أن أردوغان أبلغ بوتين باستعداد أنقرة للاضطلاع بدور من أجل التوصل إلى حل سلمي للموقف.

وأضافت "أكد الرئيس أردوغان ضرورة عدم محاولة أحد الاستفادة من الأحداث الجارية في روسيا".

وقال الكرملين في بيان منفصل إن أردوغان أيد خلال الاتصال الهاتفي مع بوتين الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة الروسية للتعامل مع التمرد.

وسعى أردوغان للحفاظ على علاقات قوية مع كل من موسكو وكييف منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

ورفضت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الانضمام إلى حلفائها الغربيين في فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، لكنها زودت أوكرانيا بالسلاح ودعت إلى احترام سيادتها.