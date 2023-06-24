عاجل.. إطلاق نار بالقرب من مقر القيادة العسكرية الجنوبية فى روستوف

جدة - نرمين السيد - وكان قائد قوات فاجنر يفجينى برجوجين، قال إن قواته تتقدم نحو العاصمة الروسية موسكو، موضحا أن قواته تتعرض لقصف روسى بالمدفعية والهليكوبتر، معلنًا فى الوقت ذاته السيطرة على المقر العسكرى الروسى فى روستوف.

فيما أعلن سيرجى ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن التمرد الذى يقوده يفجينى بريجوجين، قد فشل تمامًا، وفى وقت سابق، توعد قائد "فاجنر"، الجيش الروسى بالانتقام، بعدما صرّح بأن قواته تعرضت للقصف من قِبل القوات الروسية فى أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، واتهم قائد فاجنر، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو بإصدار الأمر بقصف قواته.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاجنر"، وذلك على خلفية زعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسى.

موضحة خلال بيانها، أن جميع الرسائل ومشاهد الفيديو التى انتشرت على الشبكات الاجتماعية والمنسوبة لمؤسس مجموعة "فاجنر" حول "ضربة وجهتها وزارة الدفاع الروسية" للمعسكرات الخلفية للمجموعة لا تتوافق مع الواقع، معتبرة إياها استفزازًا إعلاميًا.