بوتين يرفع سن التعاقد مع القوات المسلحة إلى 70 عاما

جدة - نرمين السيد - وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قانونا يرفع الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية أثناء التعبئة أو الأحكام العرفية أو زمن الحرب، ليطال من هم فى الـ70 من عمرهم، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".





واعتمد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قانونا يسمح بتجنيد السجناء للخدمة العسكرية بموجب عقود، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. وصادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت على قانون يسمح للسلطات باعتقال أى شخص لمدة 30 يوما، إن خالف الأحكام العرفية حال إعلانها فى البلاد. وينص القانون على: 1. تغريم الأفراد بمبلغ يتراوح ما بين 500 و1000 روبل أو الاعتقال الإدارى 30 يوما، إذا لم تتضمن المخالفات أى إجراءات تقتضى عقوبات جنائية. 2. تغريم مسؤولى الدولة المخالفين بما يتراوح بين 1000 و2000 روبل، أو الاعتقال الإدارى 30 يوما. 3. مصادرة السيارات التى تستخدم فى ارتكاب المخالفات التى يعاقب عليها القانون وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على التمرد المسلح الذى أعلنته قوات "فاغنر". وفى وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغينى بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلى مسلح وطعنة فى ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون النازية الجديدة فى أوكرانيا.

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