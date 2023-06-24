«إكسترا نيوز»: مصر والدول العربية.. جذور راسخة وتعاون ممتد على الأصعدة كافة

جدة - نرمين السيد - وشهدت العلاقات المصرية العربية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطورًا غير مسبوق وسرعان ما تُرجمت هذه العلاقات إلى علاقات شراكة وتعاون فى المجالات كافة وتبادل للزيارات على أرفع المستويات.

وأفاد التقرير، بأن العلاقات بين مصر والدول العربية والخليجية نموذجًا يُحتذى به فى العمل العربى المشترك، حيث تقوم على التعاون الاستراتيجى والتوثيق المستمر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية لدعم وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.

وكعادتها دائمًا، وبحكم الجغرافيا والتاريخ، تلعب مصر دورًا كبيرًا فى حفظ الأمن الإقليمى والعربى وإعادة ضبط منظومة العمل العربى المشترك ومواجهة المخاطر التى تواجه المنطقة العربية، باعتبار أن أمن الدول العربية خط أحمر بالنسبة لمصر وجزء لا يتجزأ من أمنها القومى.

كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة على مبادئ السياسة المصرية التى تستهدف البناء والتعاون ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى أصيل، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا السابقة لتحقيق المصلحة المشتركة والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومى.