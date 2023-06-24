عاجل.. قائد فاجنر: قررنا إعادة قوافلنا إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم السبت، أن يفجينى برجوجين قائد قوات فاجنر الروسية، قال إنه قرر إعادة قوافل فاجنر إلى قواعدها لتجنب إراقة الدماء.





وأجرى الرئيس البيلاروسى لوكاشينكو، محادثات مع قائد فاجنر بدعم من الرئيس الروسى بوتين، وقال إنه تم تقديم مقترح لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلى فاجنر، مشيرا إلى أن قائد مجموعة فاجنر وافق على تهدئة الوضع وكانت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، قد استولت اليوم على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون. ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها "مغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة". وأقام جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، دعوى ضد مؤسس "فاجنر" يفجينى بريجوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".

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