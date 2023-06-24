زيلينسكى: الوضع فى روسيا يظهر أنه لا أحد يسيطر على الوضع

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال الرئيس الأوكرانى إن بلاده لن تظل صامتة وستدافع عن شرق أوروبا.

وكانت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، قد استولت اليوم على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها "مغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة".

وأقام جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، دعوى ضد مؤسس "فاجنر" يفجينى بريجوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".