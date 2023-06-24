بوتين يعتمد قانونا يسمح بتجنيد السجناء فى القوات المسلحة الروسية

جدة - نرمين السيد - وصادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم السبت على قانون يسمح للسلطات باعتقال أى شخص لمدة 30 يوما، إن خالف الأحكام العرفية حال إعلانها فى البلاد.

وينص القانون على:

1. تغريم الأفراد بمبلغ يتراوح ما بين 500 و1000 روبل أو الاعتقال الإدارى 30 يوما، إذا لم تتضمن المخالفات أى إجراءات تقتضى عقوبات جنائية.

2. تغريم مسؤولى الدولة المخالفين بما يتراوح بين 1000 و2000 روبل، أو الاعتقال الإدارى 30 يوما.

3. مصادرة السيارات التى تستخدم فى ارتكاب المخالفات التى يعاقب عليها القانون

وجاء قرار الرئيس بوتين ردا على التمرد المسلح الذى أعلنته قوات "فاغنر".

وفى وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية يفجينى بريجوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلى مسلح وطعنة فى ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون النازية الجديدة فى أوكرانيا.