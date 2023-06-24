جدة - نرمين السيد - علّقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، على تصريحات وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، حول التمرد المسلح الذى أعلنته مجموعة "فاجنر" العسكرية اليوم السبت، فى روسيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





كان "كوليبا" قال اليوم فى حديث متلفز تعليقًا على تمرد قوات فاجنر: "إن أى مشكلات تحدث داخل الأراضى الروسية تصب فى مصلحة أوكرانيا". من جانبها ردت "زاخاروفا" على تصريحات "كوليبا" عبر "تليجرام" قائلة: "على الجميع أن يتذكر هذه العبارة، فهذا أفضل ما يمكن قوله من طرف كييف، بالنظر إلى عدم إمكانية جعل الأمور أسوأ من هذا". من جانبه أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين، أن محاولة هز المجتمع وإشعال نار حرب أهلية بين الأشقاء فى روسيا باءت بالفشل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية ترد على تصريحات كييف حول تمرد «فاجنر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.