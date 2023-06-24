الحياة اليوم- أحمد يوسف: هناك تعاطف من الرأى العام الفرنسى للشعب المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد يوسف، الكاتب والمفكر السياسى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفرنسا للمشاركة بقمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، مهمة فى توقيت سياسى صعب لمرور العالم وخاصة أوروبا بأزمة الحرب الأوكرانية ومشاكل الهجرة والطاقة، والتى جعلت من القمة واحدة من أهم القمم.





وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن القمة كانت من ناحية الخبراء مهمة لتنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر باريس، مُشيرًا إلى أن حديث الرئيس عن ملف الهجرة غير الشرعية رأينا فيه تأثر من قبل الزعماء الذين تابعوا الكلمة.

وتابع أن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية عمرها أكثر من 200 عام، وهناك تعاطف من الرأى العام الفرنسى لمصر وللشعب المصرى، كما أنه يمكن الاعتماد عليها فى كثير من أوقات الأزمات، وعلاقة الرئيس السيسى بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون قوية جدًا ومعروفة ووضحت فى اللقاءات التى عقدت فيما بينهما.

وأوضح الكاتب والمفكر السياسى، أن الإعلام الفرنسى تناول كلمة الرئيس السيسى فى القمة وركزوا على مطالباته بالالتزام بتعهدات شرم الشيخ، وتنفيذ آلية لمخرجات المؤتمرات.