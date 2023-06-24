توقف تمرد قوات فاغنر بوساطة بيلاروسية
اعلنت الرئاسة البيلاروسية ان الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو اجرى اليوم السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس مجموعة فاغنر بريغوجين.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية قولها في بيان إن "بريغوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات".
في الوقت الحالي هناك مسودة لخيار مقبول لحل الموقف مع مجموعة "فاغنر" مع ضمانات أمنية لمقاتليها.
وأضاف البيان : "استمرت المفاوضات طوال اليوم ونتيجة لذلك، توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا".
وأعلن بريغوجين أن "أرتال قواته تعود أدراجها".
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