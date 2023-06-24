عاجل.. القاهرة الإخبارية: عناصر فاجنر يغادرون مدينة روستوف الروسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن عناصر فاجنر ستعود إلى منطقة العملية العسكرية فى لوهانسك.

وأجرى الرئيس البيلاروسى لوكاشينكو، محادثات مع قائد فاجنر بدعم من الرئيس الروسى بوتين، وقال إنه تم تقديم مقترح لحل الأزمة يشمل منح ضمانات أمنية لمقاتلى فاجنر، مشيرا إلى أن قائد مجموعة فاجنر وافق على تهدئة الوضع

وكانت قوات مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة، قد استولت اليوم على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية فى مقاطعة روستوف على نهر الدون.

ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تصرفات المتمردين بأنها "مغامرة إجرامية وطعنة فى ظهر روسيا وخيانة".

وأقام جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، دعوى ضد مؤسس "فاجنر" يفجينى بريجوجين، بموجب تهمة تنظيم "عصيان مسلح".